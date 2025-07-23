Сын Кадырова покинул пост президента ФК «Ахмат»
23 июля 202509:09
Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров покинул пост президента грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Девятнадцатилетний Кадыров-младший занимал должность президента с 2024 года. Новым руководителем «Ахмата» стал бывший вице-президент клуба Якуб Закриев, который работал в команде с 2017 года.
«Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», — указали в пресс-службе.
Между тем младший сын Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров стал куратором регионального отделения МВД, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru