Сын Кадырова покинул пост президента ФК «Ахмат»

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат Кадыров покинул пост президента грозненского футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Девятнадцатилетний Кадыров-младший занимал должность президента с 2024 года. Новым руководителем «Ахмата» стал бывший вице-президент клуба Якуб Закриев, который работал в команде с 2017 года.

«Желаем удачи и успехов Якубу Салмановичу во благо родного клуба», — указали в пресс-службе.

Между тем младший сын Рамзана Кадырова 17-летний Адам Кадыров стал куратором регионального отделения МВД, пишет 360.ru.

