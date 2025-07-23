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В отношениях США и ЮНЕСКО уже не раз бывали напряженные периоды, остается надеяться, что слова Трампа о выходе из организации — лишь декларативное заявление, сказал НСН Алексей Борисов.
США заинтересованы в работе ЮНЕСКО, поскольку в Америке находятся множество объектов всемирного культурного и исторического наследия, в случае отказа Штатов от сотрудничества с организацией пострадают наименее защищенные страны, а также заметно снизится эффективность работы ЮНЕСКО. Об этом НСН заявил вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН, заведующий кафедры ЮНЕСКО по правам человека и демократии МГИМО Алексей Борисов.
Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме. Взнос США в бюджет ЮНЕСКО составляет около 22% от общего бюджета, это один из крупнейших доноров организации, и их финансовое участие критически важно для ее деятельности. Вместе с тем организация существовала без американских денег с 1984 по 2003 год. По словам Борисова, США не может выйти из организации, к тому же Штаты заинтересованы в сотрудничестве с ЮНЕСКО.
«США не могут выйти из ЮНЕСКО, поскольку они являются членом ООН, а ЮНЕСКО — одна из структур ООН. Конечно же, в год 80-летия ЮНЕСКО и ООН заявления Вашингтона не могут не вызывать сожаления и не добавляют энтузиазма для работы организации. Думаю, что сами США, у которых много всемирного культурного и исторического наследия, заинтересованы в работе ЮНЕСКО. Надеюсь, что слова Трампа — лишь декларативное заявление, направленное на определенных международных влиятельных игроков. Мы видим уже небольшую цикличность в отношениях США и ЮНЕСКО — при первом сроке Трампа уже были проблемы их взаимодействия. Уверен, что ситуация изменится к лучшему», — сказал Борисов.
Собеседник НСН отметил, что в первую очередь подобные действия США могут ударить по наименее защищенным странам и по эффективности работы ООН и ЮНЕСКО.
«ЮНЕСКО — очень важная структура ООН, нацеленная на сохранение всемирного исторического наследия, культурного взаимодействия, научного взаимодействия, доступности образования и так далее. Конечно же, пострадают наименее защищенные страны, которым требуется помощь во время конфликтов и бедствий, поэтому надеемся, что США будут ответственно подходить к таким действиям и сохранять ООН и такие структуры, как ЮНЕСКО. Отмечу, что сама структура ООН готовится к сокращению финансирования, поэтому будет страдать эффективность работы: в ООН и ЮНЕСКО должны трудиться самые профессиональные эксперты. Снижение эффективности вызывает особые опасения в то время, когда миру необходимо более эффективное международное сотрудничество, в частности, по культурному и научному взаимодействию, по сохранению исторического наследия», — добавил эксперт.
В заключение Борисов назвал Россию активным и важным игроком в ЮНЕСКО.
«Россия — активный игрок по программам ЮНЕСКО. На территории России появились новые объекты всемирного наследия, также активно ведется обмен образовательными программами, работают кафедры ЮНЕСКО, ассоциированные школы ЮНЕСКО и так далее. Россия не теряет свои позиции в организации», — подытожил он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из ЮНЕСКО, хотя и борется с предвзятым отношением со стороны секретариата организации изнутри.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru