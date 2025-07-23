США заинтересованы в работе ЮНЕСКО, поскольку в Америке находятся множество объектов всемирного культурного и исторического наследия, в случае отказа Штатов от сотрудничества с организацией пострадают наименее защищенные страны, а также заметно снизится эффективность работы ЮНЕСКО. Об этом НСН заявил вице-президент Всемирной федерации ассоциаций ООН, заведующий кафедры ЮНЕСКО по правам человека и демократии МГИМО Алексей Борисов.

Американский лидер Дональд Трамп принял решение о выходе США из ЮНЕСКО, сообщили в Белом доме. Взнос США в бюджет ЮНЕСКО составляет около 22% от общего бюджета, это один из крупнейших доноров организации, и их финансовое участие критически важно для ее деятельности. Вместе с тем организация существовала без американских денег с 1984 по 2003 год. По словам Борисова, США не может выйти из организации, к тому же Штаты заинтересованы в сотрудничестве с ЮНЕСКО.