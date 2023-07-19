Экскурсионные автобусы в Крым пустят через новые регионы

В ночь на понедельник, 17 июля, украинскими надводными беспилотниками был подорван Крымский мост, пострадал один из пролетов автодорожной части объекта. Погибла супружеская пара из Белгородской области, пострадала их 14-летняя дочь.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллина сообщил, что сейчас на мосту запущено реверсивное движение по непострадавшей части дороги. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй стороне – к 1 ноября. Автомобилистам посоветовали пользоваться сухопутным маршрутом через Херсонскую, Запорожскую области и ДНР.

Ранее Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост.



