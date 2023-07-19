«Без особых потерь»: Власти Крыма рассказали о деталях объезда «Тавриды»
Юрий Гемпель в эфире НСН назвал хорошей объездную трассу, подтвердил отселение людей и переадресовал Аксенову вопрос о причинах ЧП на полигоне.
У крымчан не будет проблем из-за перекрытия участка трассы «Таврида», заявил в интервью НСН председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе Крыма ранее перекрыли участок трассы «Таврида». Власти республики обнародовали схему объезда закрытого участка.
«Я много раз по этой трассе ездил, - и по старой, и по новой, - нельзя говорить, что это намного дольше. Трасса там достаточно приличная, хорошая, по времени там особых потерь нет. Вся инфраструктура: и заправки, и торговые павильоны там есть, так что никто не будет ущемлен в связи с этим объездом», - сказал Гемпель.
По его словам, депутаты Госсовета сейчас находятся на месте ЧП и «работают с людьми, которые будут временно отселяться».
Касаясь причин пожара, Гемпель пообещал, что о них позже сообщит глава Крыма Сергей Аксенов.
Около семи утра 19 июля Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». По его словам, из прилегающей к полигону зоны будут эвакуированы жители четырех сел, это порядка 2 тыс. человек. Аксенов обнародовал схему объезда закрытого участка, которую публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».
СМИ публикуют видео взрывов на полигоне. По состоянию на 11:00 среды взрывы продолжаются, на ликвидацию последствий пожара понадобится 1-2 дня, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. О причинах ЧП пока официально не сообщалось.
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