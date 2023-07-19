«Без особых потерь»: Власти Крыма рассказали о деталях объезда «Тавриды»

«Я много раз по этой трассе ездил, - и по старой, и по новой, - нельзя говорить, что это намного дольше. Трасса там достаточно приличная, хорошая, по времени там особых потерь нет. Вся инфраструктура: и заправки, и торговые павильоны там есть, так что никто не будет ущемлен в связи с этим объездом», - сказал Гемпель.

По его словам, депутаты Госсовета сейчас находятся на месте ЧП и «работают с людьми, которые будут временно отселяться».

Касаясь причин пожара, Гемпель пообещал, что о них позже сообщит глава Крыма Сергей Аксенов.

Около семи утра 19 июля Аксенов сообщил, что из-за пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида». По его словам, из прилегающей к полигону зоны будут эвакуированы жители четырех сел, это порядка 2 тыс. человек. Аксенов обнародовал схему объезда закрытого участка, которую публикует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

СМИ публикуют видео взрывов на полигоне. По состоянию на 11:00 среды взрывы продолжаются, на ликвидацию последствий пожара понадобится 1-2 дня, сообщил журналистам глава крымского парламента Владимир Константинов. О причинах ЧП пока официально не сообщалось.