Восемь российских перевозчиков получили допуски для полетов на египетские курорты

Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски к регулярным рейсам на курорты Египта. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.

Допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из российских городов выдали «Аэрофлоту», «Победе», «России», «Уральским авиалиниям», S7, Smartavia, Nordwind, Azur Air. Как пояснили в Росавиации, допуски можно будет использовать в случае увеличения количества рейсов на этих маршрутах.

Россия возобновит авиасообщение с египетскими курортами с 9 августа, напоминает журнал «Профиль». В Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет выполняться по пять рейсов в неделю для каждого из городов. Ранее разрешение на регулярные рейсы на египетские курорты получила авиакомпания «Россия», самолеты будут отправляться из Москвы.

