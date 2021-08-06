Восемь российских перевозчиков получили допуски для полетов на египетские курорты
Восемь российских авиакомпаний получили от Росавиации допуски к регулярным рейсам на курорты Египта. Соответствующий приказ опубликован на сайте регулятора.
Допуски на полеты в Шарм-эш-Шейх и Хургаду из российских городов выдали «Аэрофлоту», «Победе», «России», «Уральским авиалиниям», S7, Smartavia, Nordwind, Azur Air. Как пояснили в Росавиации, допуски можно будет использовать в случае увеличения количества рейсов на этих маршрутах.
Россия возобновит авиасообщение с египетскими курортами с 9 августа, напоминает журнал «Профиль». В Хургаду и Шарм-эш-Шейх будет выполняться по пять рейсов в неделю для каждого из городов. Ранее разрешение на регулярные рейсы на египетские курорты получила авиакомпания «Россия», самолеты будут отправляться из Москвы.
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