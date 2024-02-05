Египет в 2023 году посетили 1,2 миллиона туристов из России

Порядка 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет в 2023 году, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.

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«Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России», - сказал Борисенко в интервью РИА Новости.

Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса в свою очередь говорил, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона иностранных туристов.

Ранее стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН / Денис Пискарев
ТЕГИ:ЕгипетТуризмРоссийские Туристы

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