Египет в 2023 году посетили 1,2 миллиона туристов из России
5 февраля 202414:18
Порядка 1,2 миллиона российских туристов посетили Египет в 2023 году, заявил посол РФ в Каире Георгий Борисенко.
«Это не рекордные цифры. Рекорд был установлен в 2014 году, когда в Египет приехало 3,3 миллиона граждан России», - сказал Борисенко в интервью РИА Новости.
Министр туризма и древностей Египта Ахмед Иса в свою очередь говорил, что в 2023 году страну посетили рекордные 14,9 миллиона иностранных туристов.
Ранее стало известно, что россияне заняли первое место по турпотоку в Турцию в 2023 году, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru