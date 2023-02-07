Эфиопия упростила визовые правила для туристов из РФ
Власти Эфиопии объявили о новых визовых правилах для граждан России, сообщает пресс-служба Ассоциации туроператоров РФ (АТОР) со ссылкой на представительство авиакомпании Ethiopian Airlines в Москве.
Отмечается, что туристическую визу в Эфиопию россияне смогут оформить только по прилёте в аэропорту Аддис-Абебы. При этом, как отметили в Ethiopian Airlines, получить визу в посольстве и онлайн будет невозможно.
«С 2021 года разрешение на въезд можно было получить в посольстве в Москве. Процесс не занимал много времени, но не всем подходил такой вариант. Можно было оформить и электронную визу, но и тут у многих россиян возникали сложности, поскольку платить приходилось только картой международных платежных систем. Теперь процедура проще и быстрее», — отметили в авиакомпании.
В АТОР добавили, что рабочие, деловые и бизнес-визы в Эфиопию граждане РФ по-прежнему могут оформить в посольстве.
Ранее власти Гонконга отменили требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы, сообщает НСН.
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