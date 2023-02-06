Гонконг отменил обязательную вакцинацию для туристов
В Гонконге с 6 февраля отменено требование о полной вакцинации туристов, приезжающих из-за границы. Об этом сообщили власти.
Отмечается, что ПЦР-тест в течение 48 часов до вылета или антиген-тест в течение 24 часов пока необходимы. Так, теперь любые туристы могут приезжать в Гонконг без вакцинации.
Ранее, в декабре прошлого года, власти Гонконга объявили об отмене трехдневного запрета на посещение общественных мест для туристов. Таким образом, туристы, при наличии соответствующего QR-кода, смогут посещать музеи, храмы, кафе и бары сразу по прибытии в Гонконг, отмечает НСН.
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