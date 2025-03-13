«Два раза за 20 лет»: Как организаторы круизов справятся с обмельчанием Волги
Александр Соснин заявил НСН, что маршруты будут окончательно утверждены в конце марта-начале апреля.
Организаторы речных круизов не получали официальной информации о необходимости пересмотреть маршруты из-за ожидаемого маловодья Волги, такое было всего дважды за 20 лет, рассказал НСН председатель совета директоров Круизной компании «Созвездие» Александр Соснин.
В этом году европейская часть России столкнется с серьезным маловодьем рек, на Волге придется ограничить судоходство в самом начале навигации, сообщил НСН начальник информационно-аналитического центра (ИАЦ) регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета – Московской сельскохозяйственной академии имени К.А. Тимирязева Сергей Беднарук. Соснин уверен, что говорить о смене маршрутов пока рано.
«Сейчас пока рановато говорить, мы следим за информацией. Официальной информации о том, что что-то поменяется в этом году, мы пока не получали. Есть предварительная информация, что ситуация не настолько плоха, как кажется. Надо ориентироваться на конец марта – начало апреля, тогда будет больше понятно. Нас обо всем предупреждают заранее. Нам важно, что Нижегородский гидроузел работал по тому графику, который был утвержден. Сейчас график не меняется пока», - рассказал он.
При необходимости организаторы просто будут менять маршруты на другие города с такой же продолжительностью, пояснил он.
«Такое случается редко. Были маловодные сезоны, например, в 2014 году. Тогда на Нижегородском узле почти не было сквозного судоходства. В этом случае просто меняются маршруты, гражданам предлагаются маршруты той же продолжительности, но в другие города. Например, если маршрут Москва-Казань-Москва длится 11 дней, он меняется на маршрут Москва-Петербург-Москва, который не менее интересный и длится столько же. Нам приходилось всего два раза менять маршруты за 20 лет нашей работы. Но сейчас к расходам воды подходят более аккуратно. Думаю, мы по графику пройдем в этом году», - заключил собеседник НСН.
Ранее директор по развитию круизной компании «Мостурфлот» Светлана Гончарова говорила НСН, что поездки по Волге пользуются повышенным спросом среди россиян.
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