Догузова рассказала о разнообразии весеннего отдыха в России

Зарина Догузова: «Действительно, у нас постепенно восстанавливаются познавательные поездки, а Москва и Санкт-Петербург, безусловно, всегда в лидерах среди регионов. Каждый россиянин мечтает хотя бы раз побывать в Москве или Санкт-Петербурге. Скажу, что весна вообще прекрасное время для путешествий, уже по-летнему тепло – до плюс девятнадцати – на юге России: в Крыму, в Краснодарском крае. При этом тем, кто не успел покататься на лыжах или не накатался, все еще можно отправиться на горнолыжные курорты: на Домбай, Архыз, в Шерегеш, Сочи. Там можно кататься на лыжах вплоть до начала мая. В конце апреля, в начале мая стартует речная навигация, и можно отправиться в круиз по Волге в самых разных комбинациях. И, конечно же, оздоровительные туры актуальны. Это и горячие источники в Тюмени, и санаторно-курортные комплексы в Башкирии, и всеми любимые кавказские Минеральные воды», – рассказала она в эфире НСН.

