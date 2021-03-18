Догузова рассказала о разнообразии весеннего отдыха в России
Глава Ростуризма Зарина Догузова специально для НСН подготовила топ главных новостей туристической сферы.
Стартовал третий этап туристического кэшбека
В ночь с 17 на 18 марта стартовал третий этап программы туристического кэшбека.
Зарина Догузова: «Таким образом, купить тур или проживание с кэшбеком можно уже с сегодняшнего дня и вплоть до 15 июня. При этом отправиться в поездку можно также с сегодняшнего дня и вплоть до 30 июня, то есть, включая майские праздники. У нас участвуют все субъекты, то есть можно отправиться в путешествие в любой регион страны. Условия прежние: туристу автоматически на карточку в течение пяти дней возвращается 20 процентов стоимости тура или проживания, в максимуме это может быть 20 тысяч рублей. На третьем этапе у нас участвуют на 40 процентов больше партнеров, а это порядка трех с половиной тысяч отелей и туроператоров. Поэтому представлено гораздо больше предложений и вариантов, купить туры с кэшбеком можно на сайте мирпутешествий.рф», – прокомментировала в эксклюзивном интервью НСН Зарина Догузова.
Названы популярные у россиян направления весеннего отдыха
Девяносто один процент купленных на майские праздники авиабилетов приходятся на внутренние рейсы. Об этом сообщает сервис OneTwoTrip. Самыми популярными местами отдыха ожидаемо стали Москва и Санкт-Петербург.
Зарина Догузова: «Действительно, у нас постепенно восстанавливаются познавательные поездки, а Москва и Санкт-Петербург, безусловно, всегда в лидерах среди регионов. Каждый россиянин мечтает хотя бы раз побывать в Москве или Санкт-Петербурге. Скажу, что весна вообще прекрасное время для путешествий, уже по-летнему тепло – до плюс девятнадцати – на юге России: в Крыму, в Краснодарском крае. При этом тем, кто не успел покататься на лыжах или не накатался, все еще можно отправиться на горнолыжные курорты: на Домбай, Архыз, в Шерегеш, Сочи. Там можно кататься на лыжах вплоть до начала мая. В конце апреля, в начале мая стартует речная навигация, и можно отправиться в круиз по Волге в самых разных комбинациях. И, конечно же, оздоровительные туры актуальны. Это и горячие источники в Тюмени, и санаторно-курортные комплексы в Башкирии, и всеми любимые кавказские Минеральные воды», – рассказала она в эфире НСН.
В России появится единый реестр турагентов
Госдума приняла закон о создании в России единого федерального реестра турагентов. Изменения должны вступить в силу с января 2022 года.
Зарина Догузова: «Само принятие этого закона – очень важный шаг в части повышения прозрачности туристической отрасли, доверия к ней со стороны туристов и защита прав самих туристов. Данный закон дает возможность туристам убедиться, что тот туристический продукт, который они покупают, приобретается у добросовестного поставщика услуг», – пояснила в беседе с НСН Зарина Догузова.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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