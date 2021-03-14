Стало известно, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году

Эксперты выяснили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в текущем году, сообщает сервис Tvil.ru.

Так, путешественники в два раза чаще выбирают проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью поселиться с животными. В 1,5 раза увеличился спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. Также среди популярных услуг - обеды и ужины, наличие Wi-Fi, ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.