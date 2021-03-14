Стало известно, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году
Эксперты выяснили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в текущем году, сообщает сервис Tvil.ru.
Так, путешественники в два раза чаще выбирают проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью поселиться с животными. В 1,5 раза увеличился спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. Также среди популярных услуг - обеды и ужины, наличие Wi-Fi, ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.
Меньше всего туристов интересуют сауна, кабельное ТВ, общая кухня.
На майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России, рассказал в эфире НСН советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.
Он напомнил, что путешествия за границу пока ограничены небольшим списком стран, которые готовы принимать россиян.
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