Стало известно, какие услуги ищут туристы в отелях в 2021 году

Эксперты выяснили, какие услуги в отелях стали популярнее при бронировании номеров в текущем году, сообщает сервис Tvil.ru.

Так, путешественники в два раза чаще выбирают проживание в гостинице с завтраками, бесплатной парковкой и возможностью поселиться с животными. В 1,5 раза увеличился спрос на отели с подогреваемым бассейном зимой и весной. Также среди популярных услуг - обеды и ужины, наличие Wi-Fi, ванной комнаты, балкона и двуспальной кровати.

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Меньше всего туристов интересуют сауна, кабельное ТВ, общая кухня.

На майские праздники большинство российских туристов отправятся в путешествие по России, рассказал в эфире НСН советник главы Ростуризма по транспорту Дмитрий Горин.

Он напомнил, что путешествия за границу пока ограничены небольшим списком стран, которые готовы принимать россиян.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Тимин
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