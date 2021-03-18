Стало известно, когда Италия откроет границы для туристов

Власти Италии планируют начать принимать иностранных гостей до начала католической Пасхи, которая в этом году отмечается 4 апреля, передает РИА Новости.

Вопрос иммунного паспорта также будет решен в течение месяца, сказал министр туризма Италии Массимо Гаравалья.

Власти страны уже сформировали фонд помощи итальянским компаниям в этой отрасли в объеме 230 миллионов евро.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИталияТуристы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры