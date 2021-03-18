Стало известно, когда Италия откроет границы для туристов
18 марта 202112:17
Власти Италии планируют начать принимать иностранных гостей до начала католической Пасхи, которая в этом году отмечается 4 апреля, передает РИА Новости.
Вопрос иммунного паспорта также будет решен в течение месяца, сказал министр туризма Италии Массимо Гаравалья.
Власти страны уже сформировали фонд помощи итальянским компаниям в этой отрасли в объеме 230 миллионов евро.
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18 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru