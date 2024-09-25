«До 500 тысяч рублей»: Безвизовый режим не привлечет россиян в Зимбабве из-за цен

Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что безвизовый режим не привлечет больше туристов в африканскую страну из-за высоких цен.

Стоимость путешествия в Зимбабве в среднем обходится в 500 тысяч рублей на человека, безвизовый режим не повлияет на приток туристов, однако сегодня спрос есть среди состоятельных граждан, рассказал генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН.

Проект соглашения между Россией и Зимбабве о введении безвизового режима находится на рассмотрении у африканской стороны, страны могут подписать документ в ноябре, рассказал «Известиям» глава российской дипмиссии в Хараре Николай Красильников. Арутюнов рассказал о перспективах данного направления.

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«Мы продаем Зимбабве уже давно, но обычно это комбинированный тур по нескольким странам Южной Африки. Он включает посещение ЮАР, Замбии, также туристы заезжают в Зимбабве. Чем интересна эта страна для российских туристов? Я бы выделил две достопримечательности. Конечно, это водопад Виктория, который обязан каждый турист посетить. Это место уникально тем, что оттуда можно удачно съездить, посетить и соседние страны. В Зимбабве замечательное также сафари, очень много животных, за день можно всех увидеть. Летом было мало туристов, многие западные туристы не едут сюда по политическим мотивам. У нас с Зимбабве дружеские отношения», - рассказал он.

По его словам, безвизовый режим не привлечет больше туристов в африканскую страну из-за высоких цен.

«Что касается коммерческих перспектив безвизового режима, это очень приятно, это знак симпатии. Существенно это на поток туристов не повлияет, сейчас это примерно несколько тысяч человек в год. Туристы, которые летают на юг Африки, это люди не бедные, стоимость перелета туда и обратно оценивается от 100 до 150 тысяч рублей. Программа включает проживание с питанием, сафари, национальные парки. Стоимость в среднем на человека 500 долларов и выше. Общие затраты оцениваются в пределах 400-500 тысяч рублей. Также надо отметить, что у нас нет прямого перелета, туристы добираются через Эфиопию», - заключил собеседник НСН.

В 2023 году число россиян, посетивших страны Африки, выросло на 30% по сравнению с показателями 2022 года, заявил директор департамента Африки МИД РФ Всеволод Ткаченко, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Первенцев
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