«До 25%»: Скидки на туры в Анапу появятся в начале марта

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил ранее Life. Ru, что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море. Ромашкин отметил, что для отдыхающих сейчас не особо актуален вопрос цены поездки в Анапу, ведь все больше переживают за собственное здоровье.



«Туристический рынок ожидает снижения цен, однако оно будет не в январе и даже не в феврале. Это связано с тем, что сейчас принимать такие решения преждевременно. Туристы озабочены не стоимостью, их устраивает цена, они озабочены экологическим состоянием Анапы и анапских пляжей. Снижение цены не даст взрыв спроса, потому что никто не готов рисковать здоровьем даже за полцены», - сказал собеседник НСН.