«До 25%»: Скидки на туры в Анапу появятся в начале марта
Снижение цен на отдых в Анапе сейчас не даст взрыв спроса, ведь никто не готов рисковать здоровьем даже за полцены, сказал НСН Сергей Ромашкин.
Российские туроператоры начнут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута, что, по словам властей, произойдет в начале-середине марта, заявил НСН вице-президент АТОР по внутреннему туризму, гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.
Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил ранее Life. Ru, что отельеры в Анапе ведут себя «по-хамски», повышая цены на фоне резкого падения спроса и числа бронирований из-за экологической катастрофы с разливом мазута в Черном море. Ромашкин отметил, что для отдыхающих сейчас не особо актуален вопрос цены поездки в Анапу, ведь все больше переживают за собственное здоровье.
«Туристический рынок ожидает снижения цен, однако оно будет не в январе и даже не в феврале. Это связано с тем, что сейчас принимать такие решения преждевременно. Туристы озабочены не стоимостью, их устраивает цена, они озабочены экологическим состоянием Анапы и анапских пляжей. Снижение цены не даст взрыв спроса, потому что никто не готов рисковать здоровьем даже за полцены», - сказал собеседник НСН.
По его словам, туроператоры будут предлагать скидки на Анапу по завершении ликвидации последствий разлива мазута.
«Власти обещают, что еще месяц-полтора, и ликвидация последствий будет завершена, пляжи будут приведены в порядок. Тогда будет хороший момент для того, чтобы снизить цену, привлечь туристов и восстановить спрос. В туристическом бизнесе хорошей скидкой считается 20-25%. При таких скидках туристы обычно позитивно реагируют. Сейчас спрос замедлился примерно в два раза по сравнению с доаварийным периодом», - заключил эксперт.
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Георгий Мохов заявил НСН, что некоторые отельеры Анапы могут сейчас поднимать цены, так как привыкли к их постоянному росту, однако в нынешней ситуации это неправильно.
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