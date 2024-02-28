«Дешево и комфортно»: Отдых в Катаре обойдется россиянам на 30% дешевле Турции

«Катар можно сравнить с ОАЭ, с Египтом, однако досуг здесь своеобразный, поскольку страна мусульманская. Если на пляже, который принадлежит территории отеля, можно находиться в европейских купальниках, то при выходе в город нужно соблюдать определенные условия: так же, как и в Иране, здесь женщины в основном ходят с покрытой головой. Турагенты должны об этом предупреждать, рассказывать и правильно выполнять свои обязанности. В 99% случаев проблемы возникают у путешественников, которые пытаются самостоятельно организовать свой отдых. Если же вы приобрели тур в турагентстве, то оно обязано в комплекте документов вручить памятку туристу и предварительно рассказать, что можно, что нельзя, какая валюта, где безопасно находиться», — сказал Голов.

Собеседник НСН также оценил уровень сервиса в Катаре.

«Там пока не такое большое количество пятизвездочных отелей, чтобы говорить о сервисе, но в трехзвездочный отель я бы не советовал ехать. Катар стал востребованным только за счет ценовой политики. Если в феврале рассматривать поездку двух человек без детей в четырехзвездочный отель в Турции на десять дней, это обойдется в 150-200 тысяч рублей. Если в пятизвездочный — это 250-300 тысяч рублей. Если рассматривать пятизвездочный отель по системе “ультра все включено”, то это от 300 тысяч рублей до бесконечности. В Катаре немного другая ценовая политика. “Катарские авиалинии” более демократично подходят к ценообразованию. Они молодцы, пользуются ситуацией и переманивают к себе туристов. Здесь стоимость ниже примерно на 30%», — добавил эксперт.

Президент Союза туристических агентств рассказал о климате в Катаре.

«В Катаре тепло круглый год. Там сухой климат, поэтому даже летом жара будет переноситься лучше, чем в Турции. Приятен для купания и Персидский залив. Здесь хорошие, комфортабельные пляжи. Однако, возможно, кому-то вода летом покажется слишком теплой», — отметил собеседник НСН.

В заключение Голов рассказал об еще одной необычной стране, которую следует посетить россиянам.

«Стоит побывать в Иране. Он набирает обороты, там очень лояльно относятся к нашим туристам. Министр туризма страны в 2023 году присутствовал на выставке “Интурмаркет”, была большая делегация от Ирана, было подписано очень много соглашений. Сегодня с учетом политической обстановки Иран — один из лидеров по приему наших туристов. Там интересны и экскурсионная программа, и отдых, на 70% это экскурсии, на 30% — отдых на море. Однако шопинг в стране весьма своеобразный, поскольку Иран тоже находится под санкциями. Если вы там захотите купить Louis Vuitton, будьте уверены, что он поддельный. Вообще лидеры по подделкам — Сингапур и Малайзия», — подытожил он.

Ранее сообщалось, что в январе 2024 года Турцию посетило на 17,6% меньше российских туристов, чем за аналогичный период прошлого года.

