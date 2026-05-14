СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве

Актеру Андрею Кузичеву потребовалась помощь медиков из-за недомогания во время спектакля «Идиот» в московском Театре имени Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что у 55-летнего артиста подскочило давление. В антракте спектакля Кузичеву оказали помощь врачи скорой, из-за этого перерыв затянулся почти на 15 минут. Несмотря на произошедшее, актер доиграл роль до конца и вышел на поклон.



«Сам Андрей Владимирович заявил нам, что с ним все хорошо», - пишет Mash.

Ранее в Москве госпитализировали с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, приехавших на гастроли, напоминает Ura.ru.

