СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве
Актеру Андрею Кузичеву потребовалась помощь медиков из-за недомогания во время спектакля «Идиот» в московском Театре имени Пушкина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отмечается, что у 55-летнего артиста подскочило давление. В антракте спектакля Кузичеву оказали помощь врачи скорой, из-за этого перерыв затянулся почти на 15 минут. Несмотря на произошедшее, актер доиграл роль до конца и вышел на поклон.
«Сам Андрей Владимирович заявил нам, что с ним все хорошо», - пишет Mash.
Ранее в Москве госпитализировали с отравлением 28 сотрудников Красноярского музыкального театра, приехавших на гастроли, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах
- СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве
- ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ
- Раскрыта главная цель Трампа на переговорах в Китае
- Экс-главу офиса Зеленского отправили под стражу на 60 суток
- Си Цзиньпин и Трамп договорились о поддержке для встречи лидеров АТЭС
- В России средняя социальная пенсия выросла почти на тысячу рублей за год
- Юрист Милютина: Заменить российский паспорт за границей нельзя
- Индия ввела временный запрет на экспорт сахара
- Ловушка и конфликт интересов: Как прошли первые переговоры Трампа и Си Цзиньпина