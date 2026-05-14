Некомпетентные управленцы подставили президента в мусорной реформе и разворовали деньги, которые выделялись на эти изменения, рассказал руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН.



Столичная полиция намерена обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Скрывшийся за границей и объявленный в розыск экс-чиновник обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделявшихся публично-правовой компании «Российский экологический оператор» на так называемую мусорную реформу. Об этом пишет «Коммерсантъ». Грибалев подтвердил, что именно коррупция помешала проведению позитивных изменений.