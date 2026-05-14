«Жил на широкую ногу!» Эколог разнёс провалившего «мусорную реформу» Буцаева
Отличные идеи были уничтожены коррупцией, заявил НСН Сергей Грибалев.
Некомпетентные управленцы подставили президента в мусорной реформе и разворовали деньги, которые выделялись на эти изменения, рассказал руководитель общественного движения «Экологическая милиция» Сергей Грибалев в беседе с НСН.
Столичная полиция намерена обратиться в Тверской суд Москвы с ходатайством о заочном аресте бывшего замглавы Минприроды Дениса Буцаева. Скрывшийся за границей и объявленный в розыск экс-чиновник обвиняется в многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделявшихся публично-правовой компании «Российский экологический оператор» на так называемую мусорную реформу. Об этом пишет «Коммерсантъ». Грибалев подтвердил, что именно коррупция помешала проведению позитивных изменений.
«Идея была гениальной: можно было очень быстро реализовать мусорную реформу по всей России. А тем регионам, которым было бы тяжело возвести мусороперерабатывающий завод, помог бы федеральный центр в лице “Российского экологического оператора”. Денег на этот проект хватало, но их съела коррупция. Только на культивацию полигона “Красный бор” в Ленинградской области выделили 40 миллиардов рублей из бюджета. Провал мусорной реформы был связан только с воровством денег, а не с их нехваткой. Единственное, что было сделано — это закупка новых баков на контейнерных площадках, но все остальное было расхищено», — подчеркнул он.
Грибалев добавил, что ключевую роль в провале сыграл именно Буцаев.
«Мы говорили еще на общественном совете Министерства природы, что Буцаева нельзя подпускать ни к деньгам. ни к отходам, потому что все будет провалено. Этот человек в свое время работал на американские компании. Пока по копеечке собирали бюджет на реформу, он открывал офис в башнях "Москва-Сити" и жил на широкую ногу. Это было явным признаком коррупции. С его приходом стали явно видны коррупционные мазки. Взять тот же полигон “Красный Бор”. Там до сих пор не построены очистные сооружения, и токсичные стоки попадают в окружающую среду, создавая экологический ущерб. Конечно, Буцаева от кормушки убрали, но реформу к 2028 году уже точно не завершить. Некомпетентные чиновники просто подставляют президента такими шагами», — отметил он.
Ранее Грибалев в эфире НСН связал повышение экологических сборов с провалом мусорной реформы.
Горячие новости
- Онищенко раскрыл, где можно заразиться хантавирусом
- США и Белоруссия: Онищенко заявил о случаях хантавируса до вспышки на лайнере
- Премьер Латвии объявила об отставке
- Умерла вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская
- «Жил на широкую ногу!» Эколог разнёс провалившего «мусорную реформу» Буцаева
- Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде
- Дешевле Сочи: Турецкие отели будут вынуждены снижать цены в разгар сезона
- На Кубе заявили, что запасы топлива в стране исчерпаны
- В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах
- СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве