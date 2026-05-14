Умерла вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская

Писательница Зоя Богуславская, вдова поэта Андрея Вознесенского, умерла на 103-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр Вознесенского.

«Зои Борисовны не стало», - рассказала собеседница агентства.

О дате и месте прощания будет объявлено позднее, пишет RT.

Зоя Богуславская родилась в Москве в 1924 году. Она начала творческий путь в качестве театрального и кинокритика, но впоследствии стала широко известна как писатель. В числе работ Богуславской повести и рассказы «И завтра», «Наваждение», «Окнами на юг», «Семьсот новыми», мемуары «Халатная жизнь». В 1964—2010 годы писательница состояла в браке с Андреем Вознесенским.

