США и Белоруссия: Онищенко заявил о случаях хантавируса до вспышки на лайнере
Геннадий Онищенко заявил НСН, что в Белоруссии в прошлом году было выявлено 50 случаев заражения хантавирусом.
Случаи заболевания хантавирусом в 2026 году были выявлены в разных частях мира, это нормальная ситуация, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«В этом году в США были зафиксированы случаи: в Аризоне, Калифорнии. В Калифорнии были зарегистрированы три подтвержденных случая хантавируса. В этом году вирус был в Чили – 12 случаев, в Аргентине также. В Европе тоже были случаи, то есть, своим чередом идет группа вирусов. Что касается нас, у нас хантавирус имеет штамм Пуумала – это Поволжье, Башкирия. На Дальнем Востоке своя группа штаммов, они живут в дикой природе. В Белоруссии в прошлом году было выявлено 50 случаев», - рассказал он.
На фоне сообщений о вспышке хантавируса на круизном лайнере в Атлантике и гибели нескольких человек, тема вновь оказалась в центре внимания врачей, эпидемиологов и общественности. Роспотребнадзор заявил, что ситуация находится под контролем, а в России имеются тест-системы для диагностики вируса.
