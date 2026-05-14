Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде
14 мая 202610:59
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин сменил посла России в Кабо-Верде. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.
«Освободить Материя Юрия Борисовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла... в Республике Кабо-Верде», - говорится в указе российского лидера.
Дипломат занимал свой пост с 2022 года.
Отдельным документом Путин назначил послом РФ в республике Андрея Мартыненко.
Ранее президент России подписал указ о назначении послом РФ в Непале Алексея Суровцева.
