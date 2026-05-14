Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде

Президент Владимир Путин сменил посла России в Кабо-Верде. Соответствующие документы размещены на портале правовой информации.

«Освободить Материя Юрия Борисовича от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла... в Республике Кабо-Верде», - говорится в указе российского лидера.

Дипломат занимал свой пост с 2022 года.

Отдельным документом Путин назначил послом РФ в республике Андрея Мартыненко.

Ранее президент России подписал указ о назначении послом РФ в Непале Алексея Суровцева.

ФОТО: kremlin.ru
