На Кубе заявили, что запасы топлива в стране исчерпаны

Запасы топлива на Кубе полностью закончились на Кубе. Об этом заявил министр энергетики и горнорудной промышленности страны Висенте де ла О Леви в эфире программы Mesa Redonda.

По словам О Леви, у республики нет «абсолютно никакого» мазута и дизельного топлива.

«Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — рассказал министр.

Он отметил, что Куба не получала поставок топлива с декабря, за исключением партии нефти из России. Резервы растянули на первые дни мая, и запасы закончились. По словам министра, энергосистема Кубы работает за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций, добыча нефти и газа покрывает только часть внутреннего спроса.

В марте Россия предоставила Кубе 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Позднее республика переработала сырье, получив бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, пишет Ura.ru.

