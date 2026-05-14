На Кубе заявили, что запасы топлива в стране исчерпаны
Запасы топлива на Кубе полностью закончились на Кубе. Об этом заявил министр энергетики и горнорудной промышленности страны Висенте де ла О Леви в эфире программы Mesa Redonda.
По словам О Леви, у республики нет «абсолютно никакого» мазута и дизельного топлива.
«Единственное, что у нас есть, — это попутный газ с наших месторождений и национальная нефть, добыча которой также растет», — рассказал министр.
Он отметил, что Куба не получала поставок топлива с декабря, за исключением партии нефти из России. Резервы растянули на первые дни мая, и запасы закончились. По словам министра, энергосистема Кубы работает за счет ТЭС, газовых установок и солнечных станций, добыча нефти и газа покрывает только часть внутреннего спроса.
В марте Россия предоставила Кубе 100 тысяч тонн нефти в качестве гуманитарного груза. Позднее республика переработала сырье, получив бензин, дизель, мазут и сжиженный газ, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- США и Белоруссия: Онищенко заявил о случаях хантавируса до вспышки на лайнере
- Премьер Латвии объявила об отставке
- Умерла вдова Вознесенского писательница Зоя Богуславская
- «Жил на широкую ногу!» Эколог разнёс провалившего «мусорную реформу» Буцаева
- Путин назначил нового посла России в Кабо-Верде
- Дешевле Сочи: Турецкие отели будут вынуждены снижать цены в разгар сезона
- На Кубе заявили, что запасы топлива в стране исчерпаны
- В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах
- СМИ: Актеру Кузичеву стало плохо во время спектакля в Москве
- ФИФА впервые проведет шоу с мировыми звездами в перерыве финала ЧМ