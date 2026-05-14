В Крыму задержали двух местных жителей, передававших Киеву данные о военных объектах
ФСБ пресекла на территории Крыма противоправную деятельность двух россиян, которые передавали Украине сведения о военных объектах и данные членов территориальной обороны региона. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
По данным правоохранителей, один из фигурантов - житель Красноперекопского района - через мессенджер Telegram инициативно установил контакт с сотрудником главного управления разведки украинского министерства обороны. Гражданин передал фотографии, видео, координаты и другую информацию о местах дислокации объектов российской армии в Крыму.
Другой подозреваемый - житель Симферополя, пишет RT. Он установил контакт с пограничной службой Украины, выразив готовность к конфиденциальному сотрудничеству. По указанию куратора злоумышленник передал противнику данные о перемещении военной техники РФ и оборонительных объектах. В дальнейшем эту информацию могли использовать для планирования диверсий и нанесения ударов со стороны Украины.
Двоих фигурантов задержали. Против них возбудили уголовные дела о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала на территории России семь пособников украинских спецслужб.
