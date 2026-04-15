Уже около 2 млн туристов купили путевки на летний отдых в Анапе, дешевле туры не станут, так как отдых здесь и так самый дешевый на всем российском Черноморском побережье, заявил НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

В акватории Черного моря накануне обнаружили новое пятно нефтепродуктов, произошёл выброс на центральный пляж Анапы. В результате загрязнено оказалось 170 метров побережья. Оперштаб Краснодарского края предполагает, что загрязнение могло образоваться в результате атак БПЛА по судам в акватории Черного и Азовского морей. А глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что власти рассчитывают на открытие пляжей в Анапе к 1 июня.

«Два миллиона человек уже купили летний отдых в Анапе до конца года. Мы ожидаем в этом году турпоток в районе 3-3,5 миллионов человек. Туристы, которые уже купили путевки, делали это в условиях закрытых пляжей. У меня предположение, что, во-первых, туристы никуда не торопятся, и намерены дожидаться ликвидации последствий как первого разлива, так и второго. Еще не закончилась работа с мазутом 2024 года разлива, сейчас новая проблема, но она по масштабу несопоставима с тем, что было. Надо дать возможность городу и штабу по ликвидации закончить эту работу. Мы ориентируемся на сроки до 1 июня. Думаю, что до этого времени туристы не изменят своего решения и не аннулируют туры. Надеюсь, что сезон в Анапе будет хорошим», - прогнозирует Ромашкин.