«Горстка нацистов»: Сторонники Саакашвили толкают Грузию в военный конфликт с РФ

Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв «второй фронт». Убеждая, по его словам, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Мамрадзе отметил, что грузинское правительство ни при каких обстоятельствах не вступит в военное противостояние с Россией.

«Категорически утверждаю, что нет таких настроений в Грузии. Правительство Грузии заявило, что не при каких обстоятельствах не вступит в военные действия, как и не будет оказывать военную помощь Украине. Остается горстка нацистов Саакашвили, которые прямо не призывают к открытию «второго фронта», но косвенно используют фразы: «Грузии надо более четко обозначить свою позицию», «Грузия должна показать, что находится на стороне Украины». Прямых призывов нет», - сказал Мамарадзе.

Собеседник НСН отметил, что к военному конфликту с Россией Грузию толкает Украина.

«После начала событий на Украине сторонники Саакашвили организовали со своими союзниками в Киеве прилет частного самолета в Тбилиси за боевиками, которые должны были отправиться в зону боевых действий. Грузинские власти не дали приземлиться самолету. С украинской стороны призывы звучат публично, что надо «прогуляться» в Абхазию, Южную Осетию и вернуть эти территория. Давление продолжается, сейчас меньше, но звучат различные обвинения», - отметил Мамрадзе.