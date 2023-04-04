«Горстка нацистов»: Сторонники Саакашвили толкают Грузию в военный конфликт с РФ

Сторонники Саакашвили косвенно призывают к военному конфликту с Россией, а Украина – в открытую, сказал НСН Петр Мамрадзе.

Глава грузинского Института стратегии и управления, политолог Петр Мамрадзе заявил в беседе с НСН, что правительство Грузии не будет вступать в военный конфликт с Россией, а косвенно за это выступают сторонники экс-президента республики Михаила Саакашвили.

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Ранее директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Запад принуждает Грузию вступить в военный конфликт с Россией, открыв «второй фронт». Убеждая, по его словам, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией. Мамрадзе отметил, что грузинское правительство ни при каких обстоятельствах не вступит в военное противостояние с Россией.

«Категорически утверждаю, что нет таких настроений в Грузии. Правительство Грузии заявило, что не при каких обстоятельствах не вступит в военные действия, как и не будет оказывать военную помощь Украине. Остается горстка нацистов Саакашвили, которые прямо не призывают к открытию «второго фронта», но косвенно используют фразы: «Грузии надо более четко обозначить свою позицию», «Грузия должна показать, что находится на стороне Украины». Прямых призывов нет», - сказал Мамарадзе.

Собеседник НСН отметил, что к военному конфликту с Россией Грузию толкает Украина.

«После начала событий на Украине сторонники Саакашвили организовали со своими союзниками в Киеве прилет частного самолета в Тбилиси за боевиками, которые должны были отправиться в зону боевых действий. Грузинские власти не дали приземлиться самолету. С украинской стороны призывы звучат публично, что надо «прогуляться» в Абхазию, Южную Осетию и вернуть эти территория. Давление продолжается, сейчас меньше, но звучат различные обвинения», - отметил Мамрадзе.

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Политолог говорит, что население не поддержит военное столкновение между Россией и Грузией.

«Заикнись власть про это, то все бы на улицу высыпали и закончилось бы все за один день», - резюмировал Мамрадзе.

Ранее Михаил Саакашвили заявил, что к его отравлению причастны российские агенты, которым удалось проникнуть в спецслужбы Грузии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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