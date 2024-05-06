Депутат Тарбаев призвал запустить социальные туры для детей по России

«Это проблема, с которой надо работать. Сейчас мы готовим новый законопроект, которым как раз будет учтено направление туристической деятельности в России, которое будет закреплять за государством определенную социальную ответственность. Мы хотим детский туризм погрузить в понятие «социальный туризм», который и будет являться для государства приоритетным в плане развития туристической индустрии. Дальше слово за Минэкономразвития», – сказал Тарбаев.

Также депутат отметил, что фонд детского туризма нуждается в капитальном ремонте и «переосмыслении». По его словам, необходимо определиться с ответственным за развитие детского туризма.

«Фонд детского туризма очень сильно устарел: он нуждается в капитальном ремонте, в переоснащении, переосмыслении в целом. Поэтому не все лагеря, которые раньше были рассчитаны на детей, сегодня способны принимать их с должным уровнем безопасности и оказания услуг… Многие из них либо закрыты, либо находятся в плачевном состоянии. Поэтому основная задача – определиться с ответственным за развитие детского туризма и дальше работать уже с конкретным ведомством или органом. Мы неоднократно выступали с этой инициативой», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее председатель Правления Ассоциации «Безопасность туризма» Сергей Груздь в разговоре с НСН заявил, что детские лагеря будут пользоваться спросом в летний период, поскольку работающие родители заинтересованы, чтобы дети были под присмотром. При этом, по его словам, важно продумать социальные льготы и соблюдение правил безопасности, передает «Радиоточка НСН».

