Кравцов заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены

Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

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Он отметил, что все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности. По словам министра, в конце апреля планируется совещание в правительстве со всеми регионами.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкульт прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий и объектов культуры после теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Детский ЛагерьРоссия

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