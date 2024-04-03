Кравцов заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены

Он отметил, что все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности. По словам министра, в конце апреля планируется совещание в правительстве со всеми регионами.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкульт прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий и объектов культуры после теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».

