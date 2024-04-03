Кравцов заявил, что меры безопасности в летних лагерях будут усилены
3 апреля 202417:51
Подготовка к летней оздоровительной кампании уже идет, меры безопасности будут усилены. Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.
Он отметил, что все детские лагеря пройдут проверку с точки зрения безопасности. По словам министра, в конце апреля планируется совещание в правительстве со всеми регионами.
Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что Минкульт прорабатывает вопрос охраны массовых мероприятий и объектов культуры после теракта в «Крокус Сити Холле», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru