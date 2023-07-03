Депутаты Госдумы попросят Минтранс увеличить количество авиарейсов в Калининград

Депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что этот вопрос обсуждался с губернатором региона Антоном Алихановым. Володин отметил, что необходимо закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.

Сочи, Махачкала и Минводы стали самыми дорогими отечественными авианаправлениями в июне

Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград, рассказала ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова «Радиоточке НСН». Этим летом появились и новые точки притяжения туристов – это Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск, отметила она.

До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:КалининградСамолетыГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры