Депутаты Госдумы попросят Минтранс увеличить количество авиарейсов в Калининград

Депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».

Он отметил, что этот вопрос обсуждался с губернатором региона Антоном Алихановым. Володин отметил, что необходимо закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.