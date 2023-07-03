Депутаты Госдумы попросят Минтранс увеличить количество авиарейсов в Калининград
Депутаты Госдумы обратят внимание Минтранса РФ на необходимость выделения дополнительных самолетов для рейсов из Калининграда в другие регионы. Об этом сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, передает «Интерфакс».
Он отметил, что этот вопрос обсуждался с губернатором региона Антоном Алихановым. Володин отметил, что необходимо закрыть потребность региона в обеспечении перелетов между Калининградом и Москвой, Санкт-Петербургом и другими городами.
Среди россиян для внутреннего туризма наиболее популярны Санкт-Петербург, курорты Черноморского побережья, Москва, Казань и Калининград, рассказала ранее руководитель пресс-службы МТС Travel Анастасия Самойлова «Радиоточке НСН». Этим летом появились и новые точки притяжения туристов – это Дагестан, Карелия, Горно-Алтайск, Пятигорск и Кисловодск, отметила она.
До этого исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что в 2023 году увеличились расходы россиян на турпоездки как внутри страны, так и за рубеж.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский еще не принял решение о визите на саммит НАТО в Вильнюсе
- В НАТО сравнили контрнаступление ВСУ с высадкой союзнических войск в Нормандии
- Миронов призвал федеральные власти вмешаться в ситуацию на Крымском мосту
- Папа римский возмутился сожжением Корана в Швеции
- Украинский генерал Сырский заявил об угрозе наступления РФ на Часов Яр
- Матвиенко высказалась о планах Украины «наступать» на Крым
- Посол США в РФ посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
- На Крымском мосту создадут дополнительные места досмотра
- Володин: Калининград больше других регионов пострадал от санкций
- Глава РЗС: Зерновая сделка наносит ущерб экономике России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru