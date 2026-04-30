Дефицита не будет: Россиян успокоили на фоне подорожания билетов в Турцию
Артур Мурадян заявил НСН, что Turkish Airlines оптимизирует полеты, но рейсов до Турции и России будет достаточно.
Авиабилеты в Турцию подорожают в 2026 году, но никакого дефицита перевозки не будет, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
Россиян ждет дефицит авиабилетов в Турцию и рост цен на туры из-за резкого сокращения рейсов Turkish Airlines. По данным «Базы», ключевой авиаперевозчик на турецком направлении уже отменил более 300 рейсов на май и июнь по маршрутам в Россию, а также поэтапно приостанавливает полёты по 18 международным направлениям. Всё из-за сложной международной обстановки, снижения спроса со стороны европейских стран и роста цен на топливо. Мурадян объяснил, почему дефицита не будет.
«Я не подтверждаю информацию о возможном дефиците провозных мощностей по Турции. Мы видим два новых турецких перевозчика, которые встали под операторские программы, это Air Anka и Tailwind Airlines. А Turkish Airlines просто оптимизирует полеты, они оптимизировали ряд международных маршрутов. На это влияют два фактора: коммерческая рентабельность конкретного рейса и коммерческая загрузка. В условиях дорогого авиатоплива компании просто «режут» часть перевозок. В большей степени урезали направления на Ближний Восток, в африканские страны. По Европе и самой Турции особой оптимизации не произошло. Паники нет никакой. На самом деле будет даже профицит провозных мощностей. Некоторые операторы также переставили часть рейсов на это направление, пока ОАЭ закрыты. Но билеты глобально дорожают, этот тренд не зависит от загрузки и частоты рейсов, на это влияет рекордная цена нефти», - рассказал он.
Инфляция, дорогое обслуживание авиапарков и высокая стоимость топлива в туристический сезон приведут к росту цен на авиабилеты на 10%, рассказал НСН главный редактор портала «Avia.ru» Роман Гусаров.
- Медведев: Ближневосточный конфликт в обозримом будущем не закончится
- Дефицита не будет: Россиян успокоили на фоне подорожания билетов в Турцию
- Медведев: 127 тысяч россиян с начала года заключили контракты с ВС
- Врач предупредила об угрозе для зрения из-за долгой работы за экраном
- Наличие в духах «убийственных» компонентов назвали ахинеей
- Президент Румынии заявил о готовности страны к объединению с Молдавией
- Полгода и больше: Юрист рассказал, как не нарваться на задержку сдачи жилья
- Ковалев призвал изъять песни Пугачевой в пользу государства
- В Пермском крае беспилотник атаковал промышленную площадку
- В Омске при столкновении автобуса с опорой ЛЭП пострадали шесть человек