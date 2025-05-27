Дагестан и Чечню призвали объединиться в борьбе за туристов

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил НСН, что Чечне нужно в три раза большей отелей, чем есть сейчас, цены в регионе на 30% дешевле Сочи.

Совместная туристическая программа в Дагестан и Чечню поможет привлечь туристов в регион, но потребуется строительство отелей, заявил НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

Чеченская Республика демонстрирует устойчивое развитие туристической инфраструктуры — за прошедший год количество мест размещения для гостей региона увеличилось на 18%. Как сообщил министр туризма Муслим Байтазиев на Кавказском инвестиционном форуме, в горных и предгорных районах появились современные модульные кемпинги и глэмпинги на 223 номера, созданные при поддержке федеральных программ. Мкртчян отметил, что отелей в регионе все еще не хватает.

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«В республике много делается для того, чтобы приезжали туристы. Буквально на днях открылся железнодорожный вокзал, мы его ждали много лет. Но там нужен десяток отелей, в три раза больше, чем есть сейчас. Цены невысокие, потому что рабочая сила дешевле. Поэтому аналогичный отель примерно на 30% дешевле, чем в Сочи. В Чечне очень качественное питание. Если хотите вкусно и правильно поесть, это сюда. Никакого пальмового масла, молочные и мясные продукты здесь лучшие в России», - отметил он.

По его словам, привлечь туристов в регион может помочь соседний Дагестан.

«Рядом Дагестан, у которого выход к морю. Если правильно это использовать, туристы будут довольны. Например, приехать на экскурсионный тур в Чечню на три-четыре дня, а потом на пять-шесть дней на пляж в Дагестан. Ехать буквально несколько часов. Я советую сделать совместные программы, в этом случае будет большой прирост туристов», - рассказал он.

Мкртчян подчеркнул, что у региона большой потенциал и с точки зрения горнолыжных курортов.

«Озеро Кезеной-Ам – это гордость Чечни, жемчужина. Там отели можно пересчитать по пальцам одной руки, ни одного крупного. Инвесторы не идут так в Чечню, как нам бы хотелось. Потенциал у Чечни огромный. На 18% увеличение гостиничной базы – это неплохо, но это с низкой базы. Когда у вас три отеля, а вы строите четвертый, практически уже столько процентов и набирается. В Чечне сейчас не хватает отелей. А для горнолыжных курортов надо строить трассы, сейчас нужно примерно в два-три раза больше километров трасс, чем Чечня имеет», - добавил собеседник НСН.

Ранее генеральный директор компании TEZ TOUR Воскан Арзуманов заявил в пресс-центре НСН, что Турция дороже Китая: средний чек отдыха в Турции достиг 130 тысяч рублей за одного, а посетить Китай можно за 90 тысяч рублей за одного.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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