«Жить негде»: Турнир на Байкале не поможет модернизировать инфраструктуру

Турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала не поможет решить проблему с нехваткой гостиниц для туристов, сказал НСН Алексан Мкртчян.

По неофициальным данным, ежегодно Байкал посещают два-три миллиона человек, однако в регионе есть серьезные проблемы с числом отелей и гостиниц для туристов, рассказал в эфире НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.

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Первый канал ранее анонсировал новый российский турнир по фигурному катанию на открытом льду Байкала. Он состоится весной 2025 года. Мкртчян указал на сложности путешествия на Байкал.

«У Байкала и так все хорошо с туристами. На Байкале другая проблема - где жить. Предположим, что специально на этот турнир приедут минимум 15-20 тысяч новых туристов. Где эти 15 тысяч человек будут жить? На Байкале и так в это время проблема с номерами. Главное, о чем должны подумать организаторы этого турнира, - проблема расселения. Предвосхищая ситуацию, я могу сказать так, что многие люди не приедут по двум причинам: негде жить или то, что им предложат жилье за 20-30 тысяч рублей в сутки. Плюс не из каждого города России можно добраться до Иркутска. Толком никто не знает, сколько человек посещают Байкал ежегодно, потому что многие люди живут в палатках, без всякого учета. Поэтому официальные данные будут небольшие, меньше миллиона человек, а неофициально, я думаю, что два-три миллиона человек ездят на Байкал каждый год», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, грядущий турнир не станет толчком к развитию инфраструктуры Байкала.

«Сама идея провести чемпионат на открытом льду потрясающая. Байкал - самое глубокое озеро России, и там самый чистый лед. В это время лед Байкала может быть запросто полметра толщиной и при этом оставаться прозрачным. В этом вся прелесть катания на открытом льду, такого никогда не будет на закрытой площадке, где лед всегда белого мутного цвета. К сожалению, только ради этого турнира не произойдет никакой революции: дороги за полгода не построят, самолеты дополнительные никто не пустит. Это не чемпионат мира по футболу, ради которого готовы сделать что-то революционное», - заключил эксперт.

Ранее президент Союза туристических агентств Сергей Голов в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что стоимость пятидневного тура на Байкал начинается от 150 тысяч рублей.

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ФОТО: ТАСС
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