«Выкупают заранее»: Калининград сравнили с Камчаткой из-за нехватки гостиниц

«Калининград стал очень модным направлением, его популярность растет с геометрической прогрессией. Причины разные, включая замещение Прибалтики, так как у нас народ любил отдыхать в Юрмале и так далее. Люди, которые не очень любят жару в разгар лета, прекрасно отдыхают в Калининграде. Проблема в том, что там не так много гостиниц высокой категории – четыре-пять звезд. Поэтому более элитное размещение выкупается заранее. Когда дорогого нет, уже выкупается все попроще. Проблема именно с наличием номеров. Во многих гостиницах поэтому ценообразование динамическое. Когда спрос растет, места продают дороже», - рассказал он.

По его словам, Калининград неожиданно стал тем направлением, которое надо бронировать сильно заранее.

«На июль-август места остались, но очень дорогие или очень дешевые. К сожалению, Калининград неожиданно стал тем направлением, которое надо бронировать сильно заранее. Раньше таким направлением была Камчатка. Если в ближайшее время не будет массового вливания денег для расширения номерного фонда, то направление в ближайшие годы очень сильно подорожает. Потому что спрос больше, чем предложение», - заключил собеседник НСН.

Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края выросла на 10-15% в этом году, рассказал ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин «Радиоточке НСН».