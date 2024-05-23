«Выкупают заранее»: Калининград сравнили с Камчаткой из-за нехватки гостиниц
Дмитрий Арутюнов заявил НСН, что Калининград неожиданно стал тем направлением, которое надо бронировать сильно заранее.
Калининград стал модным направлением среди россиян, но из-за нехватки гостиниц мест на лето уже осталось не так много, рассказал в беседе с НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
Количество свободных мест на летних рейсах в Калининград и в отелях региона стремительно уменьшается, сообщает АТОР со ссылкой на туроператоров. Отмечается, что загрузка бортов на июнь составляет уже 90%.
«Калининград стал очень модным направлением, его популярность растет с геометрической прогрессией. Причины разные, включая замещение Прибалтики, так как у нас народ любил отдыхать в Юрмале и так далее. Люди, которые не очень любят жару в разгар лета, прекрасно отдыхают в Калининграде. Проблема в том, что там не так много гостиниц высокой категории – четыре-пять звезд. Поэтому более элитное размещение выкупается заранее. Когда дорогого нет, уже выкупается все попроще. Проблема именно с наличием номеров. Во многих гостиницах поэтому ценообразование динамическое. Когда спрос растет, места продают дороже», - рассказал он.
По его словам, Калининград неожиданно стал тем направлением, которое надо бронировать сильно заранее.
«На июль-август места остались, но очень дорогие или очень дешевые. К сожалению, Калининград неожиданно стал тем направлением, которое надо бронировать сильно заранее. Раньше таким направлением была Камчатка. Если в ближайшее время не будет массового вливания денег для расширения номерного фонда, то направление в ближайшие годы очень сильно подорожает. Потому что спрос больше, чем предложение», - заключил собеседник НСН.
Стоимость отдыха на курортах Краснодарского края выросла на 10-15% в этом году, рассказал ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин «Радиоточке НСН».
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