Число турпоездок по России выросло почти на 20 процентов
Число туристических поездок внутри России за первые 10 месяцев этого года увеличилось на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Об этом рассказал министр экономического развития Максим Решетников в ходе встречи с членами Российского союза туриндустрии (РСТ).по его словам, туротрасль «показывает хорошую динамику».
Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Карелия нарастили поток туристов в полтора раза, а Калининград и Кузбасс – на треть.
За два года в России по льготной программе строительства модульных отелей было введено более 4 тысяч номеров, добавил глава ведомства. Такие места для размещения путешественников создавались в том числе в Алтайском крае, Башкортостане, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Челябинской области.
Ранее комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры направил в правительство РФ предложение разработать национальный стандарт патриотического туризма.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru