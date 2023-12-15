Число турпоездок по России выросло почти на 20 процентов

Северный Кавказ, Алтай, Дальний Восток и Карелия нарастили поток туристов в полтора раза, а Калининград и Кузбасс – на треть.

За два года в России по льготной программе строительства модульных отелей было введено более 4 тысяч номеров, добавил глава ведомства. Такие места для размещения путешественников создавались в том числе в Алтайском крае, Башкортостане, Дагестане, Кабардино-Балкарии и Челябинской области.

Ранее комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры направил в правительство РФ предложение разработать национальный стандарт патриотического туризма.

