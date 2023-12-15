В Госдуме предложили разработать стандарт патриотического туризма
Комитет Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры направил в правительство РФ предложение разработать национальный стандарт патриотического туризма, сообщает ТАСС.
В частности, в документе предлагается реализовать проект «Патриотическое кольцо России», который предполагает объединение и включение всех патриотических маршрутов в РФ в федеральную программу по развитию внутреннего и въездного туризма.
Министерству просвещения предлагается рассмотреть возможность включения в образовательные программы соответствующих поездок для школьников, студентов колледжей и техникумов, посещение городов воинской славы и знаковых мест, таких как Мамаев курган в Волгограде.
Предполагается, что в ходе таких путешествий учащиеся будут получать информациею о героях прошлого и настоящего, встречаться с лидерами военно-патриотических клубов, участвовать в военно-исторических фестивалях.
Ранее глава минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что в 2023 году в стране продолжил расти спрос на внутренний туризм, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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