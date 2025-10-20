СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта
Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским ругался и сбросил со стола карты боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, переговоры политиков «то и дело перерастали в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался"».
«В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — пишет газета.
Источники отмечают, что Трамп на встрече приводил тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в их последнем телефонном разговоре.
Трамп и Путин провели телефонную беседу 16 октября, днем позже американский президент встретился в Белом доме с Зеленским. Как отмечали СМИ, президент Украины надеялся получить американские ракеты Tomahawk, но уехал с «пустыми руками», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шойгу призвал не называть Донбасс и Новороссию новыми регионами
- Рейс Петербург-Баку выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково
- Премьер Большого театра Лобухин упал и получил травму во время спектакля
- Депутат Говырин рассказал о корректировке графика выплат пенсий в ноябре
- СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта
- Трое детей погибли при пожаре в жилом доме в Забайкальском крае
- МВД: Москвич лишился рекордных 450 млн рублей из-за кибермошенничества
- Армия Израиля атаковала десятки целей ХАМАС в секторе Газа
- Минобороны: ПВО за три часа сбило 15 украинских БПЛА над тремя регионами РФ
- В Max опровергли информацию об утечке данных мессенджера
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru