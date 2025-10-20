СМИ: Трамп на встрече с Зеленским ругался и отбросил карты линии фронта

Президент США Дональд Трамп во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским ругался и сбросил со стола карты боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, переговоры политиков «то и дело перерастали в перепалку, во время которой Трамп "постоянно ругался"».

«В какой-то момент встречи президент США сбросил со стола карты линии фронта на Украине», — пишет газета.

Источники отмечают, что Трамп на встрече приводил тезисы, озвученные российским президентом Владимиром Путиным в их последнем телефонном разговоре.

Трамп и Путин провели телефонную беседу 16 октября, днем позже американский президент встретился в Белом доме с Зеленским. Как отмечали СМИ, президент Украины надеялся получить американские ракеты Tomahawk, но уехал с «пустыми руками», пишет Ura.ru.

