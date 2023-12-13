Медведев призвал россиян отдыхать в Африке

Заместитель председателя Совета безопасности, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев предложил россиянам отдыхать в Африке вместо Европы.

В ходе выступления на заключительной дискуссионной площадке ЕР «Будущее России» он заявил, что европейцы «действительно сейчас не очень хотят нас видеть».

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В связи с этим Медведев призвал отдыхать в России, а также в Африке. По его словам, на этом континенте «очень хорошо встречают». Политик добавил, что такие впечатления остались после визита у него, передает РИА Новости.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал в соцсети X анекдот про Финляндию.


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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Штукина
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