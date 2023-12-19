Число бронирований отелей в Териберке выросло в четыре раза

В декабре 2023 года спрос на размещение в отелях Мурманска увеличился на 67% по сравнению с декабрем 2022 года. Наибольший рост показал поселок Териберка — число бронирований выросло в четыре раза, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования.

Также фиксируется значительный рост интереса к отдыху в Иркутске (+41%) и на горнолыжном поселке Шерегеш в Кемеровской области (+18%).

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Северная Корея предложила российским туроператорам организовать туристические маршруты по стране, отмечает «Радиоточка НСН».

