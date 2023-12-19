Число бронирований отелей в Териберке выросло в четыре раза
Россияне стали намного чаще бронировать отели на Крайнем Севере, выяснил сервис онлайн-бронирований «Островок.Ru».
В декабре 2023 года спрос на размещение в отелях Мурманска увеличился на 67% по сравнению с декабрем 2022 года. Наибольший рост показал поселок Териберка — число бронирований выросло в четыре раза, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на результаты исследования.
Также фиксируется значительный рост интереса к отдыху в Иркутске (+41%) и на горнолыжном поселке Шерегеш в Кемеровской области (+18%).
Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что Северная Корея предложила российским туроператорам организовать туристические маршруты по стране, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru