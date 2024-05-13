Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз
Туризм в 2024 году финансируется почти в 12 раз больше, чем в 2018 году. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко в ходе слушаний в Государственной Думе.
Он отметил приоритетность туристической сферы для экономики РФ и назвал цифры финансирования. Так, если в 2018 году это было 3,7 миллиарда рублей, то в 2024 году – уже 44,2 млрд рублей.
Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН заявил, что детский туризм необходимо погрузить в категорию социального туризма. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Журналистку Кеворкову внесли в перечень террористов и экстремистов
- Российские киберспортсмены отказались выступать на чемпионате мира без флага
- Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз
- Новак заявил, что Россия газифицирована на 74%
- «Без Чубайсов»: Зюганов назвал процедуру утверждения кабмина оздоравливающей
- Экс-министр экономики Казахстана Куандык Бишимбаев получил 24 года колонии
- Володин: Обучение в учреждениях среднего образования должно быть бесплатным
- Суд арестовал подозреваемого по делу об отравлении наркотиками в Астрахани
- Пасечник: Три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону
- СМИ: Сменщиком «Газпрома» на европейском рынке стал норвежский Equinor
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru