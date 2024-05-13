Чернышенко: Финансирование сферы туризма в РФ увеличилось почти в 12 раз

Туризм в 2024 году финансируется почти в 12 раз больше, чем в 2018 году. Об этом заявил кандидат на пост вице-премьера Дмитрий Чернышенко в ходе слушаний в Государственной Думе.

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Он отметил приоритетность туристической сферы для экономики РФ и назвал цифры финансирования. Так, если в 2018 году это было 3,7 миллиарда рублей, то в 2024 году – уже 44,2 млрд рублей.

Ранее глава комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев в разговоре с НСН заявил, что детский туризм необходимо погрузить в категорию социального туризма. По его словам, соответствующий законопроект уже разрабатывается, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Карпухин
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