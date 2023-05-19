Чернышенко: Число прямых чартеров на Кубу увеличится
Россия с конца мая увеличит количество прямых чартерных рейсов на Кубу, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление вице-премьера России Дмитрия Чернышенко.
Его заявление прозвучало на межправительственной российско-кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. По его словам, в текущем году впервые запущены круглогодичные туристические программы на Кубу.
Количество прямых чартерных рейсов будет увеличено из-за большой популярности у российских туристов данного направления.
Как сообщалось ранее, Куба может ввести платежи картами «Мир» в 2023 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru