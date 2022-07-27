В Ростуризме опровергли возможность снятия наличных с карт «Мир» на Кубе
Глава Ростуризма Зарина Догузова в своём Telegram-канале заявила, что снимать наличные с карты «Мир» на Кубе пока невозможно.
По её словам, такая опция в настоящее время недоступна, «работа над этим ведётся».
«Относительно распространившейся новости о возможности снимать наличные с карты «Мир» на Кубе. В настоящее время такая опция недоступна», - сказала она.
Она добавила, что актуальный список стран, в которых работают карты «Мир», опубликован на официальном сайте платёжной системы.
Ранее Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на советника посольства Кубы по вопросам туризма Хуана Карлоса Эскалона сообщила, что карты российской платежной системы «Мир» начали принимать в банкоматах республики.
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