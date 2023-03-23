Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам на год
Правительство Чехии продлило запрет на выдачу виз и разрешений на долговременное проживание в стране россиянам и белорусам до 31 марта 2024 года, говорится на сайте чешского кабинета министров.
Такой запрет теперь будет распространяться на граждан России и Белоруссии, у которых также есть гражданства и других стран.
Добавляется, что исключениями могут являться гуманитарные и некоторые другие случаи, которые будут рассматриваться в частном порядке.
Ранее сообщалось, что Россия в скором времени может отменить визовый режим с Грузией.
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