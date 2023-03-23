Чехия продлила запрет на выдачу виз россиянам на год

Такой запрет теперь будет распространяться на граждан России и Белоруссии, у которых также есть гражданства и других стран.

Добавляется, что исключениями могут являться гуманитарные и некоторые другие случаи, которые будут рассматриваться в частном порядке.

Ранее сообщалось, что Россия в скором времени может отменить визовый режим с Грузией.

