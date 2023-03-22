Россия в скором времени может отменить визовый режим с Грузией
Россия и Грузия близки к отмене визового режима с последующим возобновлением прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Он отметил, что вопрос обсуждается со многими чиновниками «самого высокого уровня», среди которых оказались «очень щепетильные вопросы», в том числе, отмена виз с Грузией и возобновление авиасообщения.
«Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений», - приводит слова депутата РИА Новости.
При этом политик не может сказать, когда эти идеи будут реализованы в каком порядке и когда эти идеи будут реализованы.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул Киев в попытках втянуть его страну в конфликт с Россией.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- Лукашенко предупредил о непростых президентских выборах 2024 года
- Лукашенко заявил о страшном ответе на применение ВСУ боеприпасов с ураном
- Украинские СМИ сообщили о взрывах в Запорожье
- Россия в скором времени может отменить визовый режим с Грузией
- Лукашенко заявил, что Запад бесит союз России и Китая
- Лукашенко: Россия и Белоруссия не рухнут из-за санкций
- Советник Пушилина заявил, что ВСУ не хватает численности для контратаки в ДНР
- Ozon подал апелляцию о делистинге своих акций на бирже Nasdaq
- В Новокузнецке отменили концерт Басты
- Советник Пушилина: На Артемовском направлении заметили танки Leopard
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru