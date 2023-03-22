Россия в скором времени может отменить визовый режим с Грузией

Он отметил, что вопрос обсуждается со многими чиновниками «самого высокого уровня», среди которых оказались «очень щепетильные вопросы», в том числе, отмена виз с Грузией и возобновление авиасообщения.

«Должен сказать, что мы с вами на пороге этих решений», - приводит слова депутата РИА Новости.

При этом политик не может сказать, когда эти идеи будут реализованы в каком порядке и когда эти идеи будут реализованы.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили упрекнул Киев в попытках втянуть его страну в конфликт с Россией.