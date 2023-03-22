Вьетнам может продлить срок безвизового пребывания для россиян

Согласно поправкам, предлагается разрешить россиянам находиться на вьетнамской территории до 30 дней, вместо максимум 15 суток ранее, а по электронной визе - с 30 до 90 дней.

Ранее Индия обновила правила пребывания по электронным туристическим визам, запретив гражданам РФ находиться в стране более 180 дней в течение одного календарного года, пишут «Известия».

