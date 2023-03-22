Вьетнам может продлить срок безвизового пребывания для россиян
Власти Вьетнама рассматривают продление срока безвизового пребывания в стране для граждан России, сообщает РИА Новости.
Согласно поправкам, предлагается разрешить россиянам находиться на вьетнамской территории до 30 дней, вместо максимум 15 суток ранее, а по электронной визе - с 30 до 90 дней.
Ранее Индия обновила правила пребывания по электронным туристическим визам, запретив гражданам РФ находиться в стране более 180 дней в течение одного календарного года, пишут «Известия».
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