Вьетнам может продлить срок безвизового пребывания для россиян

Власти Вьетнама рассматривают продление срока безвизового пребывания в стране для граждан России, сообщает РИА Новости.

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Согласно поправкам, предлагается разрешить россиянам находиться на вьетнамской территории до 30 дней, вместо максимум 15 суток ранее, а по электронной визе - с 30 до 90 дней.

Ранее Индия обновила правила пребывания по электронным туристическим визам, запретив гражданам РФ находиться в стране более 180 дней в течение одного календарного года, пишут «Известия».

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