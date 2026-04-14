Депутаты одобрили бесплатное высшее образование для вдов участников СВО

Речь в документе идёт о вдовах и вдовцах не только участников СВО, но и участника боевых действиях в других государствах, не вступивших в новый брак после смерти супруга.

Отмечается, что они получат право в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах квоты.

Ранее власти Алтая решили ввести административную ответственность в отношении компаний, отказывающихся брать на работу участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».