Депутаты одобрили бесплатное высшее образование для вдов участников СВО

Закон о бесплатном высшем образовании для вдов и вдовцов участников СВО был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении. Об этом сообщает RT.

МВД: Мошенники просят записать голосовое в поддержку бойцов СВО

Речь в документе идёт о вдовах и вдовцах не только участников СВО, но и участника боевых действиях в других государствах, не вступивших в новый брак после смерти супруга.

Отмечается, что они получат право в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах квоты.

Ранее власти Алтая решили ввести административную ответственность в отношении компаний, отказывающихся брать на работу участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
