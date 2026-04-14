Депутаты одобрили бесплатное высшее образование для вдов участников СВО
Закон о бесплатном высшем образовании для вдов и вдовцов участников СВО был принят депутатами Госдумы в окончательном чтении. Об этом сообщает RT.
Речь в документе идёт о вдовах и вдовцах не только участников СВО, но и участника боевых действиях в других государствах, не вступивших в новый брак после смерти супруга.
Отмечается, что они получат право в вузы по программам бакалавриата и специалитета за счёт бюджетных ассигнований в пределах квоты.
Ранее власти Алтая решили ввести административную ответственность в отношении компаний, отказывающихся брать на работу участников СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
