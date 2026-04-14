Россиянам рассказали о повышенных пенсиях в мае

Он уточнил, что в два раза вырастет фиксированная выплата к страховой пенсии по старости для россиян, которым в апреле 2026 года исполнилось 80 лет.

Также увеличатся доплаты к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин, и не менее 20 лет - для женщины. В случае увольнения по состоянию здоровья требования по выслуге уменьшается на пять лет.

Кроме того, в мае вырастут размеры доплат для работников угольной промышленности со стажем не менее 25 лет, а также для граждан, которые строили шахты в течение аналогичного периода. Для отдельных категорий работников необходимый стаж сокращен до 20 лет.

«Вероятнее всего, тем гражданам, кому пенсии перечисляются 3 числа, получат выплаты досрочно - 30 апреля», – добавил Балынин.

Ранее в 12 регионах России зафиксировали средний размер пенсии более 30 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

