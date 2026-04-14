Госдума приняла закон об временном освобождении общепита от НДС
Депутаты Госдумы приняла во втором и третьем чтении закон, который до конца 2026 года освобождает от НДС предпринимателей в сфере общепита на упрощенной (УСН) и патентной системах налогообложения. Об этом сообщает «Интерфакс».
В частности, документ до 30 декабря текущего года предоставляет право на льготу по НДС предприятиям общепитания на УСН, которые стали с 1 января стали плательщиками НДС, без соблюдения требования о средней заработной плате.
Замминистра финансов РФ Алексей Сазанов пояснил, что доход фирмы за 2025 год не должен превышать 60 млн рублей, при этом не менее 70% от суммы должны составлять доходы от общепита.
Кроме того, срок подачи уведомления о переходе на УСН для индивидуальных предпринимателей, которые с 1 января утратили право на патентную систему, продлили до 1 июня.
Ранее ресторатор, глава винного города «Белый мыс» Дмитрий Левицкий заявил «Радиоточке НСН», что большая часть крупных игроков предприятий общепита почувствует облегчение после освобождения от НДС, но это не решит все проблемы.
