«Привлекаем молодежь!»: Зачем худрук театра «На Покровке» вернулся в группу «БиС»
Дмитрий Бикбаев рассказал НСН, что намерен каждое выступление группы делать театральным действом.
Художественный руководитель театра "На Покровке" Дмитрий Бикбаев рассказал НСН, почему решил возродить группу "БиС" с выпускником "Фабрики звезд-7" Владом Соколовским.
Группа "БиС" появилась в 2007 году, тогда Бикбаев и Соколовский дебютировали в дуэте в рамках "Фабрики звезд-7". За шоу последовал альбом, а с 2010 года группа прекратила существование. Однако в апреле 2026 года музыканты представили новую песню. Бикбаев объяснил, почему решил вернуться.
«Я вернулся только потому, что песни пишет Влад. Он пишет про дружбу и любовь, про вечные ценности. Если бы мне предложили чужой материал, я бы не согласился. А здесь — да, захотелось закрыть тот самый гештальт, снова поработать вместе», - сказал он.
Бикбаев добавил, что планирует совмещать работу в группе со своей театральной деятельностью.
«Я художественный руководитель «Покровка.Театр» и никуда не ухожу. Театр - большая, значимая часть моей жизни. Но "БиС" для меня — возможность поговорить с молодежью, которая далека от театра, на их языке. Сейчас мы работаем над тем, чтобы концерты стали настоящим театральным действом. Будет зрелищно, обещаю», - заявил Бикбаев.
В свою очередь солист Влад Соколовский заявил, что ориентируется на фанатов 20-летней давности и их детей.
«Публика - это и те, кто ходил на "Фабрику звёзд" 20 лет назад, и их дети, которые сейчас завирусили "Катю" в TikTok. Репертуар меняется в сторону осознанности. Тексты глубже, аранжировки взрослее - это уже не попса нулевых, это синт-вейв и живой звук», - сказал он.
Ранее продюсер Виктор Дробыш рассказал НСН, что в начале 2000-х "Фабрика звезд" была успешным телеформатом, который позволил открыть множество новых артистов, потому что команда проекта вкладывалась в развитие и становление участников, передает «Радиоточка НСН».
