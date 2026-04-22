Российские туристы за границей жалуются на проблемы с доступом к отечественным ресурсам: банковским приложениям, «Госуслугам», сайтам авиакомпаний и т. д. Это происходит из-за запрета Минцифры использовать сервисы VPN. По данным издания «Коммерсант», приложения не открываются при попытке подключиться к ним через Wi-Fi в отеле или местную мобильную сеть: появляется уведомление с текстом «Кажется, у вас включен VPN».

Мурадян отметил, что пока непонятно, как происходит процесс фильтрации при блокировках, и идентифицируется ли на самом деле использование VPN в таком случае.

«Есть сайты, которые не открываются с подключением через Wi-Fi на месте пребывания туриста. В частности, не открываются сайты РЖД, "Аэрофлота", государственные приложения, также мессенджер Max не дает пользоваться функционалом. Но надо понимать, что проблема решается путем отключения Wi-Fi и использования роуминга. Да, проблема пока не носит массовый характер, но есть явная тенденция к усугублению. Также сейчас блокируют доступ с VPN к приложениям маркетплейсов и цифровых платформ, общераспространенных в России. Надо сказать, что тенденция явно идет к ужесточению. Непонятно, удается ли этим приложениям реально идентифицировать использование VPN или они просто наглухо блокируют доступ через IP, несопоставимые с российскими IP-адресами. К сожалению, это может привести к тому, что туристы могут остаться без доступа не только к жизненно важным приложениям, но и к коммуникационным сервисам, позволяющим экономить деньги и находиться на связи за счет использования Wi-Fi сетей в рамках своего нахождения за границей», — сообщил собеседник НСН.

Он добавил, что механизм так называемого «охлаждения» SIM-карт для вернувшихся из-за границы россиян работает, но бывают сбои. В случае затянувшейся блокировки можно связаться с оператором мобильной связи и попросить снять ограничения, добавил Мурадян.

