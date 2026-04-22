Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время уже стал объективной реальностью, и нейросетями сейчас пользуется «каждый третий». Об этом ОТР рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
По его словам, республика использует современные технологии, в том числе, в сфере здравоохранения, и у неё есть «большая программа со Сбером».
Бречалов пояснил, что работа терапевта или педиатра «на существенный процент состоит из заполнения документов». И эти задачи вскоре будут переданы ИИ.
«Мы сейчас «допиливаем», что называется... продукт. Чтобы, когда врач... принимает пациента, голос мог очень качественно трансформироваться сразу в документ, чтобы потом не печатать руками», — заключил он.
Ранее в Верховном суде РФ рассказали о первом в истории России использовании ИИ «для сбора и обработки информации» при подготовке постановления пленума суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии
- «Хоть плачь!»: В Дальнегорске забыли про «дырявую» пятиэтажку
- Профессор МГУ заявил об отсутствии криминала во «Вредных советах» Остера
- «На немцах шапка сгорела»: Лавров оценил реакцию ФРГ на список производств БПЛА
- «Детский сад»: В Госдуме посмеялись над новыми антироссийскими санкциями ЕС
- В Госдуме выступили против штрафов за превышение средней скорости
- Россиянам рассказали об опасности разбросанных на улице купюр
- В Госдуме призвали писателя Остера отказаться от российских наград
- «Раздастся крик»: Россияне рискуют лишиться возможности платить QR-кодом в Египте
- Россия и Ливан договорились об отмене виз для владельцев диппаспортов