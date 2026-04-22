Бречалов рассказал об использовании ИИ в сфере здравоохранения в Удмуртии

Искусственный интеллект (ИИ) в настоящее время уже стал объективной реальностью, и нейросетями сейчас пользуется «каждый третий». Об этом ОТР рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Эксперт Копылов: Через несколько лет у каждого человека появится ИИ-двойник

По его словам, республика использует современные технологии, в том числе, в сфере здравоохранения, и у неё есть «большая программа со Сбером».

Бречалов пояснил, что работа терапевта или педиатра «на существенный процент состоит из заполнения документов». И эти задачи вскоре будут переданы ИИ.

«Мы сейчас «допиливаем», что называется... продукт. Чтобы, когда врач... принимает пациента, голос мог очень качественно трансформироваться сразу в документ, чтобы потом не печатать руками», — заключил он.

Ранее в Верховном суде РФ рассказали о первом в истории России использовании ИИ «для сбора и обработки информации» при подготовке постановления пленума суда, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Фото: udmurt.ru
