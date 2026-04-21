Из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам

Это происходит на фоне борьбы властей с использованием VPN, указали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, в Турции, Таиланде, Египте, Вьетнаме при подключении к Wi-Fi теряется доступ к ресурсам и сервисам. Через местную сотовую связь зайти на сервисы российских госорганов, банков и крупных компаний также не представляется возможным. При попытке открыть приложение одного из агрегаторов для покупки билетов появляется сообщение: «Кажется, у вас включен VPN», после этого соединение обрывается. При этом в странах СНГ таких проблем нет.

В АТОР предложили отечественным туристам пользоваться роумингом, однако это приведет к дополнительным тратам и увеличит стоимость отдыха. Вице-президент Ассоциации Артур Мурадян посетовал, что «в борьбе с использованием VPN» власти РФ заблокировали «доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией туристических продуктов».

Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.

