Из-за борьбы с VPN российские туристы остались без доступа к госуслугам и банковским сервисам
Российские туристы, отдыхая в популярных странах, не могут воспользоваться «Госуслугами» и другими отечественными сервисами, сообщает «Коммерсант».
Это происходит на фоне борьбы властей с использованием VPN, указали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Например, в Турции, Таиланде, Египте, Вьетнаме при подключении к Wi-Fi теряется доступ к ресурсам и сервисам. Через местную сотовую связь зайти на сервисы российских госорганов, банков и крупных компаний также не представляется возможным. При попытке открыть приложение одного из агрегаторов для покупки билетов появляется сообщение: «Кажется, у вас включен VPN», после этого соединение обрывается. При этом в странах СНГ таких проблем нет.
В АТОР предложили отечественным туристам пользоваться роумингом, однако это приведет к дополнительным тратам и увеличит стоимость отдыха. Вице-президент Ассоциации Артур Мурадян посетовал, что «в борьбе с использованием VPN» власти РФ заблокировали «доступ к большинству информационных ресурсов, связанных с реализацией туристических продуктов».
Решение правительства ограничить зарубежный трафик только заставит законопослушных граждан устанавливать себе VPN и навредит всему интернету, а не только запрещенным сайтам, рассказал эксперт комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, разработчик сайта Кремля Артем Геллер в беседе с НСН.
Горячие новости
- В России снимут фильм о «настоящем» Сталине
- Президент Х5: Россияне переходят на дешевые продукты из-за падения доходов
- Типичный коррупционер в России — мужчина с высшим образованием и без судимостей
- СМИ: Кризис института семьи фиксируют в России
- СМИ: BMW без номеров стал причиной массового ДТП в центре Москве
- СМИ: Тим Кук покинет должность гендиректора Apple
- Медведев: 1,5 тыс. участников СВО стали депутатами от «Единой России»
- В Госдуме отозвали проект о лишении гражданства за непостановку на воинский учет
- В Азербайджане уничтожили украинскую партию курицы с сальмонеллой