В Альянсе турагентств посоветовали заранее бронировать жилье в Сочи
Квартира или апартаменты в курортном городе через пару месяцев подорожают на 20%, рассказал НСН Алексан Мкртчян.
Владельцы квартир и апартаментов в Сочи, глядя на рост стоимости проживания в отеле, «подтягивают» свои цены на уровень гостиниц, рассказал НСН вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян.
Участники рынка недвижимости рассказали «Известиям» о подорожании аренды квартир и домов в Сочи на майские праздники на 10-15%. Стоимость проживания в отелях города также увеличится до 60%, заявили эксперты.
«Отели выросли на самом деле больше, чем на 10%. Где-то в районе 30-40%, и многим людям не по карману заезжать в отель, они арендуют дома, квартиры. Я сегодня утром вернулся из Сочи: квартира в Имеретинке, которая ранее стоила сто тысяч рублей в месяц, сегодня стоит уже 130 тысяч. Это трехкомнатная квартира площадью 70 квадратов в 80 метрах от моря. Никакого подорожания и в помине нет, минимум 30%. Владельцы квартир, апартаментов и домов прекрасно осведомлены о подорожаниях в отелях. И они «подтягивают» свои цены на уровень отельных», - сказал Мкртчян.
Он заверил, что цены на май и июнь уже не изменятся, однако добавил, что отдых в середине и конце лета, а также первые две недели осени будет дороже примерно на 20%.
«Я вижу рост цен на май и июнь. Лимит роста на эти месяцы исчерпан. А вот июль-август и как минимум до 15 сентября, пока еще море теплое, я думаю, цены будут расти. Если вы хотите поехать в Сочи условно пятого августа, то бронируйте места сегодня. То, что сегодня стоит сто тысяч, через два месяца будет стоить процентов на 15-20 дороже», - посоветовал собеседник.
Ранее исполнительный директор Альянса турагентств Наталия Осипова рассказала НСН, что в ближайшее время цены повысятся не только на авиабилеты, но и на железнодорожные перевозки, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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